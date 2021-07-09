اليوم السابع
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أكرم القصاص
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السعودية توفر أنظمة إنارة جديدة بالمسجد الحرام لزيادة الطاقة الاستيعابية بالمطاف

الجمعة، 09 يوليه 2021 05:00 ص
السعودية توفر أنظمة إنارة جديدة بالمسجد الحرام لزيادة الطاقة الاستيعابية بالمطاف المسجد الحرام
كتب وكالات

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وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً بوكالة المشاريع والدراسات الهندسية، أول ثلاث عينات من الثريات الجديدة لإنارة المسجد الحرام؛ لمشروع زيادة الطاقة الاستيعابة للمطاف والمصممة خصيصًا للمبنى، لخدمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين.

وصرحت شؤون الحرمين - وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"- بأن الثريات التى تتميز بتصميمها المتسق مع الطابع المعمارى المتفرد للمسجد الحرام، مزودة بنظام إنارة مرشدة للطاقة، والمصنوعة من الاستانلس ستيل، ومطلية بالذهب عيار 24 بسمك 2 ميكرون، وتزن الواحدة منها 280 كيلوجراما، مع طبقة حماية من اللاكر ذات المقاومة العالية للخدوش والصدمات بقطر يساوى 2,38م ثابت لجميع أدوار مبنى المطاف وبارتفاع يصل حتى 3600مم يختلف تبعًا لطوابق المبنى.

وأوضحت أنه سيتم توفير عدد 114 ثرية للدور الأرضى من مبنى المطاف، و8 قطع للدور الأول، بينما سيتم تخصيص 123 ثرية للدور الأول ميزانين بإجمالى 245 ثرية لكامل المشروع.

 


السعودية

إنارة جديدة

المسجد الحرام

الطاقة الاستيعابية بالمطاف

الحج 2021

شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

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