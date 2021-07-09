اليوم السابع
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الجمعة، 09 يوليه 2021 08:15 ص
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التضخم فى الصين يحسم مصير أسعار الذهب بختام جلسات الأسبوع

الجمعة، 09 يوليه 2021 08:00 ص
التضخم فى الصين يحسم مصير أسعار الذهب بختام جلسات الأسبوع الذهب
كتب إسلام سعيد

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يحسم مؤشر أسعار المستهلكين الصيني "التضخم" مصير حركة الذهب اليوم الجمعة 9 يوليو 2021 بختام جلسات هذا الأسبوع عقب تذبذب واضح في الأسعار بالتداولات العالمية، حيث ظل السعر يتحرك في قناة سعرية تتراوح بين 1790 إلي 1810 دولار على مدار جلسات التداول.
 
 
 
ومن المقرر أن يتم إعلان الناتج المحلي الإجمالي البريطاني على أساس شهري، وهو من المؤشرات الاقتصادية التي تساهم في رسم حركة أسعار الذهب في التداولات العالمية، حيث تتسبب المؤشرات الاقتصادية الإيجابية في دفع أسعار المعدن للهبوط، وفي حالة كون البيانات سلبية يرتفع الطلب على الذهب.
 
 
وتترقب الأسواق أيضا اليوم الجمعة 9يوليو 2021 إعلان التغير في التوظيف ومعدل البطالة في كندا وأخيراً اجتماعات مجموعة الـ 20 ، وجميع الأحداث تؤثر فى مجريات تداول الذهب 
 
 
يتحرك سعر الذهب في مصر خلال الأيام الأربع الماضية في نطاق سعري تراوح بين 780 إلي 790 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر
 
 
 

سعر الذهب

أسعار الذهب

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب

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