استعدادات مكثفة لدفن جثمان السيدة الراحلة جيهان السادات

كتب محمود العمرى - محمد فتحى

تشهد منطقة المنصة بمدينة نصر استعدادات كبيرة لاستقبال جثمان الراحلة السيدة جيهان السادات استعدادا لإقامة صلاة الجنازة ودفنها بجوار زوجها الراحل الرئيس محمد أنور السادات.





وشددت الأجهزة الأمنية من تواجدها على الاتجاهين أمام المنصة.

جدير بالذكر أن السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، توفيت اليوم بعد صراع قصير مع المرض.

ونعت رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.