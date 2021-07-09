اليوم السابع
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الجمعة، 09 يوليه 2021 07:20 م
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إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلى جنوب نابلس

الجمعة، 09 يوليه 2021 07:00 م
إصابة عشرات الفلسطينيين خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلى جنوب نابلس عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى
كتب وكالات

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أصيب 83 فلسطينيا، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلى على جبل صبيح فى بلدة بيتا الواقعة بجنوب نابلس، بحسب "روسيا اليوم" .

 

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطينى فى نابلس، أحمد جبريل، بأن "8 مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، أحدهم فى صدره ووصفت إصابته بالمتوسطة، و55 آخرين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، و10 بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، و10 جراء السقوط"، خلال المواجهات التى اندلعت على الجبل.

 

وتشهد بلدة بيتا مواجهات يومية منذ قرابة شهرين، رفضا لإقامة مستوطنة "جفعات افيتار" على قمة جبل صبيح.

 

 


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الجيش الإسرائيلى

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