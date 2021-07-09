اليوم السابع
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الجمعة، 09 يوليه 2021 01:53 م
أكرم القصاص
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أقوى مراجعات ليلة امتحان الثانوية العامة فى اللغة العربية الجزء الأخير.. فيديو

الجمعة، 09 يوليه 2021 12:00 م
أقوى مراجعات ليلة امتحان الثانوية العامة فى اللغة العربية الجزء الأخير.. فيديو امتحانات الثانوية العامة - أرشيفية
إشراف: شيماء سمير – تقديم: محمد شادي مدرس أول لغة عربية

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يبدأ طلاب الثانوية العامة أداء امتحانات نهاية العام غدًا السبت الموافق 10 من شهر يوليو 2021، لذا يستعدوا جميعًا بشكل جيد من خلال مراجعة المعلومات التي تم مذاكرتها على مدار العام الدراسي، والتدريب على النظام الجديد للامتحانات، وحرصًا على الدور الاجتماعي الذي نلتزم به تجاه الطلاب كل عام.

ويقدم موقع "اليوم السابع" أقوى المراجعات لكافة طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، باللغة الإنجليزية والعربية، وإليكم مراجعات بالفيديو لكافة مواد الثانوية العامة، بالتعاون من نخبة من أفضل الأساتذة في كافة المواد الدراسية باللغة العربية والإنجليزية، وإليكم الجزء الأخير من مراجعة ليلة الامتحان في مادة اللغة العربية.


الثانوية العامة

مراجعة ثانوية عامة

مراجعة عربي ثانوية عامة

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امتحانات ثانوية عامة 2021

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