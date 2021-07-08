سعر الدولار فى مصر اليوم الخميس 8-7-2021

كتبت: سماح حمدى

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، تباينا ملحوظا اليوم الخميس الموافق 8-7-2021 خلال التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، ليستقر سعره فى بنك الأهلي المصري عند سعر 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، فى حين انخفض سعره فى بنك"الإسكندرية" بمقدار قرش واحد ليسجل 15.62 جنيه للشراء، 15.72 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار الأمس.

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وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.64 جنيه للشراء. 15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.62 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.63 جنيه. 15.62 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.63 جنيه.

15.72 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.73 جنيه. سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر 15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 15.64 جنيه للشراء. 15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 15.65 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.