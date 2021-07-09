أخبار مصر.. وفاة السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل أنور السادات

نشر اليوم السابع مجموعة من الأخبار الهامة خلال الساعات القليلة الماضية أبرزها الأتى:

وفاة السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل أنور السادات

توفيت السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بعد صراع قصير مع المرض

ونعت رئاسة جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، والتي قدمت نموذجاً للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر المجيدة الذي مثل علامةً فارقةً في تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.



الرئيس السيسي يطلق اسم جيهان السادات على محور الفردوس ويمنحها وسام الكمال أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بمنح السيدة جيهان السادات وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس.



انطلاق امتحانات الثانوية العامة غدا وطلاب الشعبة العلمية يؤدون اختبار العربى ساعات قليلة تفصلنا على انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2021، حيث يؤدى طلاب الشعبة العلمية غدا السبت 10 يوليو الجارى امتحان مادة اللغة العربية.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن الامتحان يبدأ فى العاشرة صباحا ولمدة 3 ساعات، دون إضافة أى وقت إضافى للطلاب، موضحة أن الوقت المخصص للامتحان فى المادة وفق ما هو معلن فى جداول الاختبارات، مؤكدة أنه يجب حضور الطلاب قبل انطلاق الامتحان بـ" 60 دقيقة، ومن يتأخر من الطلاب عن موعد الامتحان سوف يحتسب التأخير من الوقت المخصص للإجابة ويتحمل الطالب مسئوليته. الأرصاد: طقس حار رطب على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة وأسوان 42 تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة طقسا حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.



وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة. السكة الحديد تستبدل عربات قطارات بأخرى مُحسنة وتختصر رحلات بخط الصعيد تقوم هيئة السكة الحديد ابتداء من غد السبت باستبدال تركيب عربات بعض القطارات العاملة على خط القاهرة/ الفيوم والعكس بعربات درجة ثالثة مُحسنة المعروفة باسم "تحيا مصر"، وذلك في إطار تحسين مستوى والخدمة وتحديث القطارات العاملة على خطوط الهيئة وإعادة تأهيلها.



كما تقوم هيئة السكة الحديد اعتبارا من الثلاثاء المقبل باختصار قطاري 970/971 مكيف بورسعيد / سوهاج والعكس بحيث لا يصل بورسعيد وتنتهى رحلته في القاهرة، على أن يقوم قطار 970 من القاهرة الساعة 14:00 مساء ليصل سوهاج الساعة 21:45 مساء، ويعود بقطار 971 من سوهاج الساعة 5:20 صباحا ليصل القاهرة الساعة 13:05 مساء. مسيرة شبابية احتفالا بـ 30 يونيو بحضور وزير الشباب ومحافظ القاهرة بدأت منذ قليل، المسيرة الشبابية التى تنظمها محافظة القاهرة احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو، وعيد القاهرة القومى 1052، حيث بدأت المسيرة من أمام دار الأوبرا المصرية وتنتهى عند مركز شباب الجزيرة.

ويشارك فى المسيرة وزير الشباب الدكتور أشرف صبحى، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وعدد كبير من الشخصيات العامة وقيادات محافظة القاهرة، ووزارة الشباب والرياضة، والمئات من الشباب. وزير الإسكان يُصدر 28 قرارا إداريا لإزالة تعديات ومخالفات بناء بالمدن الجديدة أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 28 قراراً إدارياً لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمدن: الفشن الجديدة، وبني سويف الجديدة، والقاهرة الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وأخميم الجديدة، مؤكداً مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظاً على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها. الداخلية: توفير أجواء آمنة للطلاب فى امتحانات الثانوية العامة تفقد مديرو الأمن على مستوى الجمهورية محيط لجان امتحانات الثانوية العامة، للتأكد من جاهزية واستعداد كافة القوات المشاركة فى عملية التأمين، والتشديد على التعامل الحاسم مع أى موقف قد يؤثر على سير الامتحانات وتقديم كافة أوجه العون والمساعدة للطلاب والتعامل الفورى مع أى شكاوى تواجههم، بهدف توفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب خلال الامتحانات. مقتل شخصين فى حادث إطلاق نار فى مدينة هيوستن بولاية تكساس أفادت قناة "ABC" الأمريكية، اليوم الجمعة، بأن شخصين على الأقل قتلا، وأصيبت إمرأة بجروح، جراء إطلاق النار في مبنى حوض السمك في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، بحسب " روسيا اليوم".

