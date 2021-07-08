هبوط 15 قطاعًا بالبورصة المصرية بجلسة الخميس..وصعود السياحة وحيدًا

كتب هانى الحوتى

تراجع 15 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، على رأسها مواد البناء بنسبة 3.89%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.67%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 1.98%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.83%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.5%، هبط سهمي الرعاية الصحية والأدوية وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.47%، 1.44%، على التوالي.

كما تراجع قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.21%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.9%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.89%، ثم قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ والبنوك بنسبة 0.83%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.31%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.19%، واستقر قطاع الخدمات التعليمية، فيما ارتفع قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.36%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 657.781 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 357 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 44.9 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.09% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.76%، والعرب على 6.15% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 22.10% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.89%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 912.7 ألف جنيه، 98.2 مليون جنيه، 935.1 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 7.6 مليون جنيه، 71.9 مليون جنيه، 20.6 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.9%، ليغلق عند مستوى 10184 نقطة، بعد أن شهد صعودًا بنسبة 4.89 منذ جلسة 20 يونيو الماضي، فضلًا عن تسجيل المؤشر ارتفاعًا لنحو 3 جلسات خلال آخر 4 جلسات، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 2119 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 12541 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 3952 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 2319 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 3253 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 3.62% ليغلق عند مستوى 2593 نقطة.

وصعدت أسهم 26 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 133 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.