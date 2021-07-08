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أكرم القصاص
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موريتانيا: تطعيم أكثر من 163 ألف شخص بلقاح كورونا

الخميس، 08 يوليه 2021 04:00 ص
موريتانيا: تطعيم أكثر من 163 ألف شخص بلقاح كورونا مسحات كورونا
/أ ش أ/

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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، أن 163 ألفًا و150 شخصًا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من بينهم 1520 شخصًا خلال أخر 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة - في بيان أن هناك 229 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

وفي السياق ذاته، أوضحت الحكومة الموريتانية أن الإقبال على مراكز التطعيم لا يزال دون المستوى وأنها عبأت حتى الآن نصف مليون جرعة من اللقاح، وأن الجهود متواصلة لجمع اللقاح حتى يصل إلى 2 مليون و200 ألف جرعة.

يشار إلى أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 21 ألفًا و236 حالة منذ ظهور الفيروس في البلاد العام الماضي، بينما بلغ إجمالي الوفيات 489 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد المتعافين إلى 20 ألفًا و16 متعافيًا.

 

 


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