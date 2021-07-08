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منسقة أممية أمام مجلس الأمن: الاتفاق بشأن سد النهضة يتطلب إرادة الجميع

الخميس، 08 يوليه 2021 09:21 م
منسقة أممية أمام مجلس الأمن: الاتفاق بشأن سد النهضة يتطلب إرادة الجميع انجر أندرسن
كتب محمد جمال

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قالت إنجر أندرسن، منسقة شئون البيئة بالأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن الخاصة بأزمة سد النهضة الإثيوبى، إن إنشاء سد النهضة قارب على الانتهاء واحتجز 4.9 مليار متر مكعب من المياه، مؤكدة أن تجاوز الخلافات حول السد يتطلب عزيمة من الدول الثلاث، وأن التوصل لاتفاق أمر لا مفر منه، لكن ذلك يتطلب إرادة حقيقية من الجميع.
 

وقال المبعوث الأممى للقرن الأفريقى بارفيه أونانجا، إن على الأطراف الثلاثة الاتفاق بشأن آلية فض النزاع بشأن سد النهة الإثيوبى، وأكد أنه على الدول الثلاث تفادى إصدار أى بيانات تزيد من التوتر بشأن سد النهضة.

 
وقبل انطلاق الجلسة، أكد وزير الخارجية سامح شكري إن مصر خاضت 10 سنوات من المفاوضات بشأن سد النهضة، وأن تلك المفاوضات فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه فى اتجاه مجرى النهر بكميات كافية إلى السودان ومصر، التى يعتمد فيها 100 مليون شخص على النهر كمصدر وحيد للمياه.
 
 
وأضاف شكري في حوار مع وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، أن الدعوة التي وجهتها مصر والسودان لمجلس الأمن جاءت في ظل التهديد الوجودى الذى يواجهه شعبا البلدين مؤكداً أن قرار أديس أبابا بدء الملء الثانى لخزان السد ينتهك اتفاق المبادئ لعام 2015.
 
 
وقبل أيام، وجه وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي خطابا رسميا إلى نظيره الإثيوبي، لإخطاره برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يعد خرقاً صريحاً وخطيراً لإتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التى تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية، وتمنع الإضرار بها. 
 
وبدورها، أرسلت وزارة الخارجية الخطاب الموجه من  وزير الموارد المائية والري للوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس بتلك التطورات.

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