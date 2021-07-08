مبعوث روسى: المجتمع الدولى معنى بمسئولية التركيز على الوضع الإنسانى فى سوريا

نور سلطان (أ ش أ)

أكد المبعوث الرئاسى الروسى الخاص لسوريا ألكسندر لافرنتييف، ضرورة أن يتصدر تحسين الوضع الإنسانى فى سوريا أولويات المجتمع الدولى.

وقال لافرنتييف للصحفيين على هامش اجتماع دولى بشأن سوريا فى العاصمة الكازاخية نور سلطان، حسبما أفادت وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الخميس"نعمل على تحسين الوضع الإنساني في سوريا، ويجب أن يكون هذا محور جهود المجتمع الدولي فى الوقت الحالى".

وأضاف: "الأمر لا يتعلق فقط بتقديم المساعدات الإنسانية، يجب أن يكون التركيز على تنفيذ مختلف المشاريع الحاسمة من الناحية الإنسانية".

ويرى المبعوث الرئاسي الروسى الخاص لسوريا، أن هذه المشاريع تشمل إعادة التيار الكهربائي والمياه وإعادة بناء المدارس والمستشفيات.

واختتم لافرنتييف تصريحاته بالقول: "نرحب بالتأكيد بأي دعم إنساني يقدمه المجتمع الدولي، ولكن 80٪ منه غذاء، هذا أمر جيد ولكن إذا تم إنفاق أموال المجتمع الدولي على مشاريع الإعمار، فإن ذلك من شأنه مساعدة الشعب السوري على تحقيق الذات".