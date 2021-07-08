وقال عضو اللجنة عبد عون العبادي - في تصريحات لقناة (السومرية نيوز) مساء اليوم /الخميس/ - إن قضية الحظر الصحي الجزئي أو الشامل ومنذ بدايته لم يثبت فاعليته نتيجة لعدم التطبيق له بالشكل الصحيح، وما زالت المناسبات والتجمعات البشرية مستمرة، لافتا إلى أن هذا أحد الأسباب التي أدت إلى انتشار الوباء ووصوله إلى أرقام غير مسبوقة.



وأضاف أن تحديد موعد الحظر من الساعة الحادية عشر مساء إلى الخامسة فجرا لن يكون ذا جدوى على اعتبار أن هذا التوقيت اغلب العوائل سيكونون في منازلهم.



ولفت إلى أن الحظر لا يكفي بل ينبغي معالجة المشكلة من جذورها، مع مراعاة ارزاق المواطنين ومصدر قوتهم.



وأكد أن الإصابات وأعداد الوفيات في تزايد وهنالك اتصال مستمر بين لجنة الصحة والبيئة في البرلمان والجهات المختصة في لجنة الصحة والسلامة الوطنية وكشف أن هناك قرارات جديدة سيتم إصدارها خلال وقت قريب لاحتواء الوضع.



وأشار إلى أهمية مضاعفة الجهود وتغيير أساليب وآليات التوعية والتثقيف للمواطنين بخطورة الوضع وأهمية المحافظة على التباعد الاجتماعي وأخذ اللقاحات وترك الأساليب السابقة التي لم تجد نفعا في إقناع المتلقي بخطورة الوضع.