انقطاع المياه عن مناطق بصلاح سالم ومدينة البعوث ومنطقة العباسية و الضاهر

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة ، انقطاع المياه عن مناطق ( معسكرات الشرطة بصلاح سالم – مدينة البعوث – منطقة العباسية – منطقة الظاهر ) وضعفها بباب الشعرية والجمالية ، لمدة ١٠ ساعات وذلك اعتباراً من الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء الموافق 29-6-2021 وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالى الاربعاء الموافق 30-6-2021، نظراً لطلب جهاز التعمير بالقاهرة الكبرى تحويل مسار خط قطر1200مم المتعارض مع تنفيذ المرحلة الثالثة لمحور الفردوس بدءاً من تاكى بشارع احمد سعيد الى نفق ابو حشيش.

وتهيب الشركة، بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة الي انه سيتم تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.