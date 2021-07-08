قائد شرطة دبى يوضح سبب حريق حاوية ميناء جبل علي.. ويؤكد: لا توجد مواد مشعة

كتب إسلام حشاد - محمد تهامى زكى

أكد قائد شرطة دبي، إن التقارير تشير أن الحريق ناجم عن مواد قابلة للاشتعال بإحدى الحاويات، وتمت السيطرة على الحريق بإحدي السفن الصغيرة في ميناء جبل علي، مؤكدا أنه لا توجد إصابات أو وفيات بين طاقم السفينة الراسية بالميناء، موضحا أنه لا توجد مواد مشعة والحريق سببه احتكاك أو ارتفاع درجة الحرارة، حسبما أفاد موقع العربية.



جانب من إخماد الحريق

وقالت منى المرى، مديرة عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، فى تصريحات لـ"العربية"، إن الحريق الذى اندلع في حاوية على سفينة بجبل علي حادث قد يقع في أي مكان، مؤكدة أنه تم إخلاء السفينة من طاقمها في الوقت المناسب، وأنه لا يوجد أي إصابات جراء الانفجار في حاوية بسفينة في جبل علي، مضيفة: "إحدى الحاويات كانت تحوي مواد قابلة للاشتعال".



جهود الحماية المدنية لإخماد حريق حاوية بجبل علي بدبي

وأكدت حكومة دبى، أن الأجهزة المعنية تسيطر بكفاءة عالية على المرحلة الأخيرة من حريق اندلع فى حاوية على متن سفينة تستعد للرسو على أحد أرصفة ميناء جبل علي، بعيداً عن الخط الملاحى الرئيسى، للميناء دون حدوث أي إصابات أو وفيات.



السيطرة على الحريق

وأضافت حكومة دبى، عبر حساب المكتب الإعلامى للحكومة عبر تويتر، نقلا عن سلطات ميناء جبل على، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سير حركة السفن بصورة طبيعية فى الميناء.

من جانبه، أكد اللواء راشد ثانى المطروشى، قائد عام الدفاع المدنى فى دبى، السيطرة الكاملة على حادث حريق جبل على، مشيرا إلى أن عملية التبريد جارية حاليا.