تعرف على سعر الدرهم الإماراتى اليوم 7 يوليو

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وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى 4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى 4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية 4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر 4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 4.27 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

4.22 جنيه للشراء.