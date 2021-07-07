اليوم السابع
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تعرف على سعر الدرهم الإماراتى اليوم 7 يوليو

الأربعاء، 07 يوليه 2021 02:51 م
تعرف على سعر الدرهم الإماراتى اليوم 7 يوليو درهم اماراتى
كتبت : سماح حمدى

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تباين سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء الموافق 7-7-2021، أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية فى البنوك المصرية، ليستقر سعر الدرهم الإماراتى فى بنوك "المركزى المصرى، وبنك الأهلى عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، فى حين سجل تباينا فى بنك "مصر" 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ  4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعار أمس.
 
وفى سياق متصل ارتفع سعر الدينار الكويتى اليوم، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المصرفى ليسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى 49.16 جنيه للشراء، و52.21 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 49.15 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع، وفى بنك "الإسكندرية" سجل 48.40 جنيه للشراء و52.28 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس سجل 51.92 جنيه للشراء و52.28 جنيه للبيع.
 
 
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.25 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.25 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.24 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع مقابل سعره من قبل كان بـ 4.27 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

4.22 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.
 

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