اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 يوليه 2021 03:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

رئاسة الحرمين: أكثر من 35 مليون مستفيد من ترجمة خطبة عرفة الأعوام السابقة

الخميس، 08 يوليه 2021 11:36 ص
رئاسة الحرمين: أكثر من 35 مليون مستفيد من ترجمة خطبة عرفة الأعوام السابقة المسجد الحرام
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد أحمد بن عبد العزيز الحميدي، وكيل الرئيس العام للترجمة والشؤون التقنية برئاسة الحرمين، أنه منذ توجيه خادم الحرمين الشريفين بترجمة خطبة عرفة عام 1439 وحتى 1441 بلغ عدد المستفيدين أكثر من 35 مليون مستفيد حول العالم من أعمال "مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية لخطبة عرفة في الأعوام السابقة عبر المنصات الإلكترونية.

وأضاف الحميدي، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لرئاسة الحرمين، أنهم يولون اهتمامها بترجمة خطبة يوم عرفة خلال حج هذا العام 1442هـ، من خلال دعم التطبيقات الإلكترونية ومنصة منارة الحرمين وكذلك الدور الذي تقدمه الوسائل التقنية الحديثة في نقل وترجمة خطبة يوم عرفة لجميع المسلمين في أنحاء العالم بـ10 لغات.

وتابع: "المشروع يلقى متابعة واهتمام مباشر من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس وذلك لتذليل كافة الصعوبات والعقبات إن وجدت أمام حجاج موسم الحج العام الحالي".

وفى إطار استعدادات موسم الحج، أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، على ضرورة حصول جميع موظفي الصفوف الأمامية المشاركين في أعمال موسم حج هذا العام على لقاح فيروس كورونا، وفق "عكاظ".

وتضمنت الإجراءات الاحترازية التي حددتها الرئاسة توزيع الكاميرات الحرارية بالمداخل المخصصة للحجاج، وتهيئة المراكز الصحية داخل المسجد الحرام بالتنسيق مع وزارة الصحة وتعقيم العربات بشكل مستمر، والتأكد من تطبيق جميع الاحترازات الصحية وتوفير أجهزة الكشف الحراري على المداخل، وتعقيم سيارات نقل الجنائز وعربات المرافقين قبل وبعد كل صلاة وتوفير المعقمات والكمامات.

من جهة أخرى، تضمنت الخطة التشغيلية التي أعدتها الرئاسة توزيع 200 ألف عبوة من مياه زمزم يومياً على الحجاج، وتوفير 10 عربات لتوزيع المياه في صحن المطاف.


المسجد الحرام

رئاسة الحرمين

خطبة عرفة

ترجمة خطبة عرفة

خطبة يوم عرفة

الحرمين الشريفين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إتاحة صحن المطاف والدور الأرضى والأول بالمسجد الحرام للطائفين فى الحج

الثلاثاء، 06 يوليه 2021 08:34 م

الداخلية السعودية: 10 آلاف ريال غرامة الوصول إلى المسجد الحرام دون تصريح

الأحد، 04 يوليه 2021 04:11 م

الحرم يتزين لموسم الحج.. غسل وتطهير سطح الكعبة فى 20 دقيقة.. رفع الكسوة المشرفة بإزار من القماش القطنى الأبيض.. الانتهاء من صيانة أبواب المسجد الحرام.. والسديس يعلن تكليف أكثر من 10 آلاف موظف لخدمة ضيوف الرحمن

الأحد، 04 يوليه 2021 01:00 م

الانتهاء من صيانة أبواب المسجد الحرام استعداداً لموسم الحج.. صور

الأربعاء، 30 يونيو 2021 12:08 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة