رئاسة الحرمين: أكثر من 35 مليون مستفيد من ترجمة خطبة عرفة الأعوام السابقة

كتب محمد شعلان

أكد أحمد بن عبد العزيز الحميدي، وكيل الرئيس العام للترجمة والشؤون التقنية برئاسة الحرمين، أنه منذ توجيه خادم الحرمين الشريفين بترجمة خطبة عرفة عام 1439 وحتى 1441 بلغ عدد المستفيدين أكثر من 35 مليون مستفيد حول العالم من أعمال "مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية لخطبة عرفة في الأعوام السابقة عبر المنصات الإلكترونية.

وأضاف الحميدي، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لرئاسة الحرمين، أنهم يولون اهتمامها بترجمة خطبة يوم عرفة خلال حج هذا العام 1442هـ، من خلال دعم التطبيقات الإلكترونية ومنصة منارة الحرمين وكذلك الدور الذي تقدمه الوسائل التقنية الحديثة في نقل وترجمة خطبة يوم عرفة لجميع المسلمين في أنحاء العالم بـ10 لغات.

وتابع: "المشروع يلقى متابعة واهتمام مباشر من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس وذلك لتذليل كافة الصعوبات والعقبات إن وجدت أمام حجاج موسم الحج العام الحالي".

وفى إطار استعدادات موسم الحج، أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، على ضرورة حصول جميع موظفي الصفوف الأمامية المشاركين في أعمال موسم حج هذا العام على لقاح فيروس كورونا، وفق "عكاظ".

وتضمنت الإجراءات الاحترازية التي حددتها الرئاسة توزيع الكاميرات الحرارية بالمداخل المخصصة للحجاج، وتهيئة المراكز الصحية داخل المسجد الحرام بالتنسيق مع وزارة الصحة وتعقيم العربات بشكل مستمر، والتأكد من تطبيق جميع الاحترازات الصحية وتوفير أجهزة الكشف الحراري على المداخل، وتعقيم سيارات نقل الجنائز وعربات المرافقين قبل وبعد كل صلاة وتوفير المعقمات والكمامات.

من جهة أخرى، تضمنت الخطة التشغيلية التي أعدتها الرئاسة توزيع 200 ألف عبوة من مياه زمزم يومياً على الحجاج، وتوفير 10 عربات لتوزيع المياه في صحن المطاف.