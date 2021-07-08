اليوم السابع
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الخميس، 08 يوليه 2021 09:35 م
أكرم القصاص
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تونس تعلن انهيار المنظومة الصحية فى البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا

الخميس، 08 يوليه 2021 04:17 م
تونس تعلن انهيار المنظومة الصحية فى البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا حملات التطعيم فى تونس
أ ش أ

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قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية اليوم الخميس إن المنظومة الصحية فى البلاد انهارت مع امتلاء أقسام العناية الفائقة وإرهاق الأطباء والتفشى السريع لجائحة كورونا، بحسب " روسيا اليوم".

وسجلت تونس قرابة 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا و134 وفاة أمس الأربعاء، في زيادة قياسية يومية منذ بدء الجائحة مع تزايد المخاوف من ألا تتمكن البلاد من السيطرة على التفشي.

وقالت المتحدثة باسم وزراة الصحة، نصاف بن علي لراديو "موزايك": "نحن في وضعية كارثية المنظومة الصحية انهارت.. لا يمكن أن تجد سريرا إلا بصعوبة كبرى.. نكافح لتوفير الأكسجين.. الأطباء يعانون ارهاقا غير مسبوق."

وأضافت أن "المركب يغرق" داعية الجميع إلى توحيد الجهود.

وبعدما نجحت في احتواء الموجة الأولى العام الماضي، تواجه السلطات التونسية حاليا صعوبة في التعامل مع زيادة الإصابات، وفرضت عزلا عاما في بعض المدن منذ الأسبوع الماضي، لكنها رفضت فرض العزل العام على المستوى الوطني بسبب الأزمة الاقتصادية.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى حوالي 465 ألفا بينما تجاوزت الوفيات 15700 حالة في تونس.


تونس

كورونا

فيروس كورونا

لقاح كورونا

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