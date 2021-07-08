توقيع عقد تقديم استشارات تطوير نادى غزل المحلة

كتب عبد الحليم سالم

شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، توقيع عقد تقديم خدمات استشارية هندسية بين شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وشركة كوزموس للتصميمات والاستشارات الهندسية، لإعداد التصميمات والإشراف على تنفيذ مشروع تطوير نادي غزل المحلة.

وذلك في إطار جهود وزارة قطاع الأعمال العام لتطوير الأندية المملوكة للشركات التابعة لها.

وأكد الوزير أن تطوير نادي غزل المحلة يتضمن إنشاء 3 كيانات، الأول: نادي رياضي اجتماعي للعاملين، والثاني: نادى اجتماعى رياضي خاص جديد، والثالث شركة لكرة القدم (تم تأسيسها في يناير 2021).

وفي هذا الصدد، أوضح "توفيق" أن تطوير النادي يأتي في إطار جهود تطوير الأندية المملوكة للشركات التابعة للوزارة، وتلبية لرغبات واحتياجات أهالي محافظة الغربية في مزاولة الأنشطة الرياضية، وذلك عن طريق إعادة تصميم نادي شركة غزل المحلة.

وأضاف أن رؤية التطوير تتمثل في تطوير نادي العاملين بشركة غزل المحلة بمساحة 31.3 ألف متر على أن يضم عدد من الملاعب الرياضية والانشطة الاجتماعية لتحسين الخدمات المقدمة للعاملين بالشركة وأسرهم بنفس قيمة الاشتراكات الحالية، بالإضافة إلى إنشاء نادي اجتماعي رياضي خاص لأعضاء جدد في حدود 10 آلاف عضوية بمساحة 84 الف متر على أن يضم عدد من الملاعب الرياضية ومجمع لحمامات السباحة وأنشطة اجتماعية أخرى.

وكانت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج قد طرحت مناقصة لاختيار أحد المكاتب الاستشارية من ذوي الخبرة والكفاءة لتقديم الخدمات الاستشارية من إعداد الدراسات والتصميمات والإشراف على تنفيذ مشروع تطوير نادي غزل المحلة، حيث تم اختيار العرض المقدم من شركة كوزموس كأنسب العروض المقدمة فنيا وماليا.

ووقع العقد كلا من المهندس أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والدكتور هشام صبحي رئيس مجلس إدارة شركة كوزموس للتصميمات والاستشارات الهندسية.

وحضر التوقيع الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والدكتور عصام صادق العضو المتفرغ للشؤون المالية والإدارية بالشركة القابضة، وعدد من مسؤولي الوزارة و الشركتين.