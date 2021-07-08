تعليق الدراسة بالجامعات فى ليبيا إلى ما بعد عيد الأضحى بسبب تزايد إصابات كورونا

كتب : أحمد جمعة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، اليوم الخميس، تعليق الدراسة موقتا بالجامعات الليبية إلى ما بعد عيد الأضحى المبارك، مطالبة جميع العاملين فى القطاع بضرورة اتباع متطلبات السلامة فيما يتعلق بمكافحة جائحة كورونا.

وقالت الوزارة الليبية إن هذا الإجراء يأتي حفاظا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بعد ملاحظة ازدياد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد «بشكل كبير في كل مناطق ليبيا» من خلال النشرة اليومية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بشأن الجائحة.

وأكدت وزارة التعليم العالي في حكومة الليبية أنها تتابع بقلق التقارير الصادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة الصحة بشأن الوضع الوبائي في البلاد، منوها إلى أن قرار إيقاف الدراسة موقتا إلى ما بعد عيد الأضحى سيصدر من الوزير، مساء اليوم.