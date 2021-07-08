تراجع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأسبوع

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وخسر رأس المال السوقي 6.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 657.781 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.9%، ليغلق عند مستوى 10184 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 2119 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 12541 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 3952 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 2319 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 3253 نقطة.