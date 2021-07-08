وأكدت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية - تضامنها مع جمهورية هايتي، معربة عن تعازيها لأسرة الرئيس الراحل ولحكومة هايتي وشعبها.