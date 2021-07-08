وأضاف السعيدي - حسبما نقلت وكالة الأنباء العُمانية- أن اللجنة العليا المكلفة بمواجهة فيروس "كورونا" تسعى في قراراتها إلى الحفاظ على الصحة العامة وأرواح المواطنين، مشيرًا إلى أن الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية سيساعد فى التصدي للزيادة في أعداد الإصابات بالفيروس التاجي.



وتابع الوزير قائلا "لن نكرر ما حدث من تخفيف القيود خلال عيد الفطر السابق والذى أدى إلى زيادة كبيرة في عدد الإصابات بالفيروس".