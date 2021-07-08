وأضافت الوزيرة - خلال لقائها اليوم بوفد من لجنة أهالي شهداء ميناء بيروت - أنه تم تنفيذ كافة البنود التي نص عليها القانون الذي يعتبر شهداء تفجير ميناء بيروت في الرابع من أغسطس الماضي شهداء الواجب في الجيش اللبناني، مؤكدة أهمية هذا الملف وواجبات ومسؤولية الدولة اللبنانية اتجاه أهالي الشهداء.



كما تم خلال اللقاء بحث المطالب التي كانت اللجنة طلبتها خلال لقائها الوزيرة عكر منذ حوالي شهرين والمتعلقة بالتقديمات والتعويضات والمعاشات والمبالغ المخصصة للتعويضات المدرسية والعلاج.