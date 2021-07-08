الداخلية: التعامل بحسم مع أى موقف يؤثر على امتحانات الثانوية العامة

كتب محمود عبد الراضي

أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعدادتها لتأمين امتحانات الثانوية العامة المقرر لها 10 الجارى للعام الدراسى 2020/2021، وذلك باعتماد خطط التأمين التى تشمل الانتشار الأمنى المكثف بمحيط اللجان التى تستقبل الطلاب لتوفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحان، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عملية نقل أوراق الامتحانات إلى مقر اللجان، وتعيين تمركزات أمنية ثابته أمام اللجان للتعامل مع المواقف الطارئة والتصدى لكافة صور الخروج على القانون، ومنع أى تجمعات بمحيط اللجان إعمالاً للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس " كورونا" للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين باللجان.

وتمتد خطة التأمين إلى كافة الطرق والمحاور المؤدية للجان وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الطلاب إلى لجان الامتحانات.

وقام مديرو الأمن على مستوى الجمهورية بتفقد محيط لجان الامتحانات، والتأكد من جاهزية وإستعداد كافة القوات المشاركة فى عملية التأمين، والتشديد على التعامل الحاسم مع أى موقف قد يؤثر على سير الامتحانات وتقديم كافة أوجه العون والمساعدة للطلاب والتعامل الفورى مع أى شكاوى تواجههم، بهدف توفير الأجواء الملائمة لجميع الطلاب خلال الامتحانات.