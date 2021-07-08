اليوم السابع
Ads
الخميس، 08 يوليه 2021 08:54 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

البطريرك الماروني يدعو الحريرى بالتعجيل في تشكيل الحكومة مع الرئيس اللبنانى

الخميس، 08 يوليه 2021 01:00 ص
البطريرك الماروني يدعو الحريرى بالتعجيل في تشكيل الحكومة مع الرئيس اللبنانى الحريري
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
دعا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري بالتعجيل في تشكيل الحكومة الجديدة مع الرئيس اللبناني ميشال عون وفق روح الدستور.
 
جاء ذلك في تصريحات له عقب لقائه بالرئيس اللبناني اليوم بقصر الرئاسة ببعبدا لاطلاعه على نتائج اللقاء الذي عقد في الفاتيكان بدعوة من قداسة البابا فرنسيس في "يوم تأمل وصلاة من أجل لبنان".
 
وشدد الراعي على ضرورة التفاهم والتصالح والتكاتف، مؤكدا أن البلد لن ينهض ما دامت هناك فرقة وكل تيار في مكان، ومعتبرا أن تشكيل الحكومة هو المدخل الرئيسي لحل كل الأزمات التي تشهدها البلاد.
 
 

لبنان

بيروت

سعد الحرير

ميشيل عون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة