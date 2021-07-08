البطريرك الماروني يدعو الحريرى بالتعجيل في تشكيل الحكومة مع الرئيس اللبنانى

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دعا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري بالتعجيل في تشكيل الحكومة الجديدة مع الرئيس اللبناني ميشال عون وفق روح الدستور.

جاء ذلك في تصريحات له عقب لقائه بالرئيس اللبناني اليوم بقصر الرئاسة ببعبدا لاطلاعه على نتائج اللقاء الذي عقد في الفاتيكان بدعوة من قداسة البابا فرنسيس في "يوم تأمل وصلاة من أجل لبنان".

وشدد الراعي على ضرورة التفاهم والتصالح والتكاتف، مؤكدا أن البلد لن ينهض ما دامت هناك فرقة وكل تيار في مكان، ومعتبرا أن تشكيل الحكومة هو المدخل الرئيسي لحل كل الأزمات التي تشهدها البلاد.