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البحوث الفلكية: 7 لجان تستطلع هلال ذى الحجة غدا لتحديد موعد عيد الأضحى 2021

الخميس، 08 يوليه 2021 02:00 ص
البحوث الفلكية: 7 لجان تستطلع هلال ذى الحجة غدا لتحديد موعد عيد الأضحى 2021 استطلاع هلال - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يستعد المعهد القومى للبحوث الفلكية لرصد هلال شهر ذى الحجة لعام 1442 هجريا، وذلك بالتنسيق مع دار الإفتاء وهيئة المساحة، وكشفت الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه من المقرر استطلاع هلال ذى الحجة يوم غد الجمعة بالتنسيق مع الإفتاء وهيئة المساحة، من خلال 7 لجان.

وأشار إلى أن اللجان ستتوجه لمطروح والفيوم وحلوان وسوهاج وقنا وتوشكى والوادى الجديد، وكل لجنة تضم أعضاء من معهد الفلك ودار الإفتاء وهيئة المساحة والمحافظة ومشايخ من الأوقاف والأزهر بالمحافظة التى يتم فيها الرصد.

ويتم اختيار أماكن استطلاع الهلال بدقة لتكون بعيدة عن إضاءة المدن، والرصد يكون بعد غروب الشمس مباشرة عن طريق التليسكوبات والعين المجردة.

وهلال شهر ذو الحجة لعام 1442 هجريا يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثالثة والدقيقة 17 فجرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم السبت الموافق 10 يوليو "اليوم التالى ليوم الرؤية".

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الجمعة 29 من ذى القعدة 1442هجريا الموافق 9 يوليو (يوم الرؤية) فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ويغرب القمر قبل غروب الشمس فى يوم الرؤية فى مكة المكرمة بـ 16 دقيقة، وفى القاهرة بـ 11 دقيقة، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يغرب الهلال الجديد قبل غروب شمس ذلك اليوم، بمدد تتراوح بين "10-15 دقيقة"، أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيغرب القمر قبل غروب الشمس بمدد تتراوح بين "4 - 35 دقيقة".

وبذلك يكون يوم السبت 10 يوليو هو المتمم لشهر ذى القعدة 1442 هجريا، وتكون غرة شهر ذو الحجة 1442 هجريا فلكيا يوم الأحد 11 يوليو، وتكون وقفة عرفات لعام 1442 هجريا فلكيا يوم الاثنين 19 يوليو، ويكون عيد الأضحى، فلكيا يوم الثلاثاء 20 يوليو.


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