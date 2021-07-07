دار الإفتاء: يجوز شراء صك الأضحية بالتقسيط ولا يؤثر ذلك فى الثواب

كتب على عبد الرحمن

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، ويبحث الكثير من المسلمين الآن عن طرق الحصول على الأضاحى أو صكوك الأضاحى، فيما يبحث البعض عن شراء صكوك الأضاحي بالتقسيط، وفى هذا ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية نصه: "حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط؟".

وقالت دار الإفتاء المصرية في إجابتها عن السؤال: "شراء صك الأضحية بالتقسيط جائز شرعًا ولا حرج فيه، ولا يؤثر ذلك فى قبولها عند الله تعالى ولا في حصول الأجر والثواب عليها، وقد ورد في السنة نحو ذلك فيما أخرجه الدارقطني في "سننه" عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ».

وفى سياق متصل أعلن الدكتور على المصيلحىُ، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تلقى طلبا من إحدى الجهات بشأن إمكانية السماح للعاملين لها الحصول على خراف الحية الأضاحى، بالتقسيط وخصم قيمتها من رواتب العاملين لافتة إلى أنه سيتم دراسة ذلك مع الشركات التابعة، لافتا خلال مؤتمر صحفى للإعلان عن استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك، إلى أنه تم طرح كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بكافة المحافظات من أجل تلبية احتياجات المواطنين خلال فترة عيد الأضحى المبارك التى يزداد فيها معدل الإقبال على شراء اللحوم.