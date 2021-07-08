اليوم السابع
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الخميس، 08 يوليه 2021 05:14 م
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أسعار النفط تسجل 73.12دولار لبرنت و71.84دولار للخام الأمريكى

الخميس، 08 يوليه 2021 02:00 م
أسعار النفط تسجل 73.12دولار لبرنت و71.84دولار للخام الأمريكى النفط
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم 73.12 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71.84 دولار للبرميل. 
 
وذكرت تقارير إعلامية عالمية، بأن أسعار النفط اليوم الخميس بالأسواق العالمية شهدت استقرارا وذلك بعد يومين من الخسائر  وسط حالة من عدم اليقين بشأن العرض وذلك نتيجة إلغاء المحادثات بين منتجي تحالف أوبك بلس الأثنين الماضي . 
 
يذكر أنه تم تأجيل اجتماع تحالف "أوبك بلس" إلى أجل غير مسمى، في ظل فشل التكتل في التوصل لاتفاق بشأن سياسة الإنتاج خلال الأشهر المقبلة.
 
 
 

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