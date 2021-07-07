أسعار النفط تسجل 74.84دولار لبرنت و73.76 دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم 74.84 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.76 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط اليوم الأربعاء بالأسواق العالمية شهدت تراجعا وذلك بعد انخفاض حاد خلال الجلسة السابقة وذلك نتيجة إلغاء المحادثات بين منتجي تحالف أوبك بلس الأثنين الماضي.

وكانت أسعار النفط قد سجلت خلال تعاملات أمس الثلاثاء أعلى مستوياتها منذ 2014، بعد تأجيل اجتماع تحالف "أوبك بلس" إلى أجل غير مسمى، في ظل فشل التكتل في التوصل لاتفاق بشأن سياسة الإنتاج خلال الأشهر المقبلة.