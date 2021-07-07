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رئاسة الحرمين تقوم بصيانة وتجهيز 2000 عربة استعدادا لموسم حج.. صور

الأربعاء، 07 يوليه 2021 03:11 م
رئاسة الحرمين تقوم بصيانة وتجهيز 2000 عربة استعدادا لموسم حج.. صور صيانة عربات المسجد الحرام
كتب محمد شعلان

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تكثف الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جهودها للانتهاء من كل أعمال الصيانة للحرم المكي استعدادا لموسم الحج هذا العام 1442هـ، وتستكمل رئاسة الحرمين أعمال الصيانة بتجهيز العربات واجراء الصيانة اللازمة لها، ونشر الحساب الرسمي لرئاسة الحرمين على "تويتر"، صور لجانب من عملية صيانة عربات المسجد الحرام لسرعة توفير متطلبات حجاج هذا الموسم.

وأوضح فهد بن شراز المالكي، مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام، أن الإدارة ضمن استعدادها لموسم الحج قامت بصيانة عامة لجميع العربات الكهربائية والعادية، وبلغ عدد عمليات الصيانة قرابة 2000 عربة تمت صيانتها، مؤكدا أن برنامج صيانة العربات التي وضعتها الإدارة والتي تقدمها للمستفيدين من خلال فريق مختص يجعلها بحاجة إلى صيانة يوميا.

صيانة عربات الحرم
صيانة عربات الحرم

 

عمليات الصيانة
عمليات الصيانة

 

وتابع قائلا: "إن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي رفعت كفاءة العمل وتطوير أدائها وفق خطة عمل قامت بها الإدارة بوضعها، وأن فريقا مختصا يقوم برصد الملاحظات الفنية على العربات وعمل الاختبارات والمعايير الفنية لها للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متبَعة والتأكد من خلوها من أي عيوب من أجل خدمة رواد بيت الله الحرام".

 

وفى إطار استعدادات موسم الحج، أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، على ضرورة حصول جميع موظفي الصفوف الأمامية المشاركين في أعمال موسم حج هذا العام على لقاح فيروس كورونا، وفق "عكاظ".

جانب من الصيانة
جانب من الصيانة

 

صيانة العربات
صيانة العربات

 

وتضمنت الإجراءات الاحترازية التي حددتها الرئاسة توزيع الكاميرات الحرارية بالمداخل المخصصة للحجاج، وتهيئة المراكز الصحية داخل المسجد الحرام بالتنسيق مع وزارة الصحة وتعقيم العربات بشكل مستمر، والتأكد من تطبيق جميع الاحترازات الصحية وتوفير أجهزة الكشف الحراري على المداخل، وتعقيم سيارات نقل الجنائز وعربات المرافقين قبل وبعد كل صلاة وتوفير المعقمات والكمامات.

من جهة أخرى تضمنت الخطة التشغيلية التي أعدتها الرئاسة توزيع 200 ألف عبوة من مياه زمزم يومياً على الحجاج، وتوفير 10 عربات لتوزيع المياه في صحن المطاف.

وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، أعلن إنهاء استعدادات المسجد الحرام لموسم الحج المقبل، مفيدا بأن رئاسة الحرمين تستعد بقوى عاملة تصل لأكثر من 10 آلاف موظف لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1442، وفق ما نقل الحساب الرسمى على "تويتر" لرئاسة شئون الحرمين.


المسجد الحرام

صيانة عربات المسجد الحرام

رئاسة الحرمين

موسم الحج

الحرم المكى

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