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أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم /الأربعاء/ تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة أيمن بن عبد الرحمن الوزير الأول (رئيس الوزراء) بالإضافة إلى توليه وزارة المالية.

وفيما يلي تشكيل الحكومة الجزائرية الجديدة التي أعلنتها الرئاسة الجزائرية مساء اليوم:

وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة

وزير الداخلية كمال بلجود

وزير العدل عبد الرشيد طبي

وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب

وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بن عتو زيان

وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد دبيقة

وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي

وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد

وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان

وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابطي

وزيرة الثقافة والفنون وفاء شعلال

وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق زلقان

وزير الرقمنة والإحصاءات حسين شرحبيل

وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي

وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو

وزير الصناعة أحمد زغدار

وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني

وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي

وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق

وزير الاتصال عمار بلحيمر

وزير الأشغال العمومية كمال ناصري

وزير النقل عيسى بكاي

وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني

وزير السياحة والصناعة ياسمين حمادي

وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد

وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الرحمان لحفاية

وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار

وزيرة البيئة سامية موالفي

وزير الصيد البحري هشام سفيان صلواتشي

وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمن جمال بن باحمد

الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات

الوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة ياسين وليد

الأمين العام للحكومة يحيى بوخاري

ويعد تعيين رمطان لعمامرة (69 عاما) وزيرا للشؤون الخارجية من أبرز ملامح الحكومة الجزائرية الجديدة، لما يتمتع به لعمامرة من خبرة دبلوماسية وسياسية وعلاقات خارجية.



وسبق للعمامرة شغل منصب وزير الخارجية الجزائري مرتين الأولى بين عامي 2013 و2015، والثانية بين 11 مارس 2019 و30 مارس 2019، كما شغل منصب وزير دولة والمستشار الدبلوماسي للرئيس الجزائري بين 14 فبراير 2019 و11 مارس 2019، بالإضافة إلى عمله كمفوض السلم والأمن الأفريقي بين عامي 2008 و2013.



وجاء تعيين لعمامرة خلفا لصبري بوقدوم الذي شغل منصب وزير الخارجية منذ 31 مارس 2019، كما شغل منصب الوزير الأول بالنيابة خلال شهر ديسمبر 2019.



كما يعد بلقاسم زغماتي وزير العدل في الحكومة المستقيلة أبرز المغادرين للتشكيل الوزاري ليخلفه عبد الرشيد طبي، حيث ارتبط اسم زغماتي الذي تولى منصبه في 31 يوليو 2019، بمحاكمة رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.



ويعد الطيب زيتوني الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أبرز من فقدوا منصبهم الوزاري، حيث يتولى وزارة المجاهدين منذ عام 2014، وخلفه فيها العيد دبيقة.



وتضم الحكومة الجزائرية الجديدة كذلك 5 وزيرات هن وفاء شعلال وزيرة الثقافة، وكوثر كريكو وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، وياسمين حمادي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، وبسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان، وسامية موالفي وزيرة البيئة.



وشهد التشكيل الحكومي الجديد تغيير 17 وزيرا، هم وزراء الصناعة، والتربية الوطنية، والخارجية وشؤون الجالية بالخارج، والعدل، والنقل، والعمل والضمان الاجتماعي، والصيد البحري والمنتجات الصيدية، والمجاهدين وذوي الحقوق، والثقافة والفنون، والرقمنة والإحصائيات، والبيئة، والشباب والرياضة، والتكوين والتعليم المهنيين، والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ووزير الموارد المائية والأمن المائي، والسياحة والصناعة التقليدية، والبيئة.