وفيما يلي تشكيل الحكومة الجزائرية الجديدة التي أعلنتها الرئاسة الجزائرية مساء اليوم:
وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة
وزير الداخلية كمال بلجود
وزير العدل عبد الرشيد طبي
وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب
وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بن عتو زيان
وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد دبيقة
وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي
وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد
وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان
وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابطي
وزيرة الثقافة والفنون وفاء شعلال
وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق زلقان
وزير الرقمنة والإحصاءات حسين شرحبيل
وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كريم بيبي تريكي
وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو
وزير الصناعة أحمد زغدار
وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني
وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي
وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق
وزير الاتصال عمار بلحيمر
وزير الأشغال العمومية كمال ناصري
وزير النقل عيسى بكاي
وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني
وزير السياحة والصناعة ياسمين حمادي
وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد
وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الرحمان لحفاية
وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار
وزيرة البيئة سامية موالفي
وزير الصيد البحري هشام سفيان صلواتشي
وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمن جمال بن باحمد
الوزير المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات
الوزير المنتدب المكلف باقتصاد المعرفة ياسين وليد
الأمين العام للحكومة يحيى بوخاري