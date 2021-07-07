الدفاع الجزائرية: ضبط 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع

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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، ضبط 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية وكمية من الأسلحة والذخيرة خلال الفترة من 30 يونيو الماضي إلى 6 يوليو الجاري.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان لها اليوم - إن "وحدات الجيش خلال الفترة الممتدة من 30 يونيو الماضي إلى 6 يوليو الجاري، قد نفذت العديد من العمليات في ظل التزام القوات المسلحة بواجب الحفاظ على الأمن والسكينة بالبلاد".

وأضاف البيان أنه في إطار مكافحة الإرهاب، ضبطت قوات الجيش خلال عملية بحث وتفتيش بولاية ميلة (شمال شرق) بندقية وماسورتين لبندقية صيد ونظارة ميدان، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة، كما ضبطت قوات الدرك الوطني (تابعة للجيش) 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة.

وأشار البيان إلى أن قوات حرس السواحل أحبطت محاولات هجرة غير شرعية لـ317 شخصًا من بينهم 37 مغربيًا، كانوا على متن قوارب الصنع بكل من عين تموشنت ووهران وتلمسان ومستغانم والشلف (شمال غرب) والطارف (شمال شرق)، فيما تم توقيف 482 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان والبيض وسعيدة (شمال غرب) وورقلة وجانت (جنوب شرق).