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الأردن: نجحنا فى الوصول لمرحلة آمنة من خلال تحقيق نسب التطعيم المستهدفة

الأربعاء، 07 يوليه 2021 10:00 م
الأردن: نجحنا فى الوصول لمرحلة آمنة من خلال تحقيق نسب التطعيم المستهدفة المتحدث باسم الحكومة الأردنية صخر دودين
أ ش أ

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أكد وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة الأردنية، صخر دودين، اليوم الأربعاء، نجاح بلاده في الوصول إلى صيف آمن وفتح كامل القطاعات والعودة للتعليم مع بداية الفصل الأول من العام الدراسي المقبل من خلال تحقيق نسب التطعيم المستهدفة واللازمة.
 
ودعا صخر - وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية - إلى تكثيف عمليات تلقي الطعومات للوصول إلى الرقم المستهدف ليصل 4.5 مليون شخص مع بداية سبتمبر المقبل ، مشددًا على أن تلقي الطعومات هو طوق النجاة للسيطرة على أي موجة "كورونا" قد تأتي.
 

الأردن

كورونا

كورونا فى الأردن

صخر دودين

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