اليوم السابع
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أسواق المعادن الثمينة تنتظر التوقعات الاقتصادية من الاتحاد الأوروبى

الأربعاء، 07 يوليه 2021 02:00 ص
أسواق المعادن الثمينة تنتظر التوقعات الاقتصادية من الاتحاد الأوروبى ذهب
كتب إسلام سعيد

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ينتظر السوق العالمى سواء سوق العملات أو المعادن الثمينة عددا من الأحداث والتقارير والبيانات الاقتصادية اليوم الأربعاء 7 يونيو 2021، منها إعلان التوقعات الاقتصادية من الاتحاد الأوروبى ومؤشر مديرى المشتريات الكندى من جامعة أيفى ومسح فرص العمل ودوران العمالة فى الولايات المتحدة ومحضر اجتماع لجنة الفيدرالى.
 
وكانت أسعار الذهب تأثرت هذا الأسبوع بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا وكذلك حدوث تراجع في الدولار وعائد السندات الأمريكية، الأمر الذي انعكس على المعدن الأصفر مسجلا صعود ليتجاوز 1800 دولار للأونصة بارتفاع هو الأعلى فى أكثر من 3 أسابيع.
 
الأحداث الاقتصادية التى يترقبها السوق اليوم لعل أبرزها التوقعات الاقتصادية للاتحاد الأوروبى سيكون لها تأثير مباشر على تداولات الذهب، خاصة إذا جاءت البيانات سلبية أو أقل من المتوقع، وهو ما يعنى إمكانية حدوث ارتفاع جديد للذهب فى البورصات العالمية ومن ثم فى السوق المصرى.
 
سعر الذهب فى مصر يقترب من مستويات 790 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وسط توقعات بإمكانية وصوب الجرام لسعر 800 جنيها بدون إضافة سعر المصنعية، في حالة استمرار الصعود لسعر الذهب عالمياً.

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