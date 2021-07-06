مشروعات تطويرية فى المشاعر المقدسة لخدمة الحجاج

إيمان حنا

نفذت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عدة مشاريع تطويرية وتنموية كحلول سريعة للاستفادة منها وتشغيلها في موسم الحج، وتمثلت المشروعات في تنفيذ مخيم نموذجي على مساحة 3800م2 ويشتمل على مخيم ومطبخ إعاشة ودورات مياه، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص متضمناً تطوير دورات المياه ومطبخ مركزى يحاكي الهوية التطويرية وبمعايير عالية واستدامة، وفق وكالة أنباء واس.

وأيضا تم إنشاء 7 مجمعات دورات مياه نموذجية بمشعر منى من خلال أحدث التقنيات الإنشائية مسبقة التجهيز وبأعلى معايير الجودة والاستدامة وبما يلبي حاجة ضيوف الرحمن وضمن إطار الاستخدام الأمثل لموسم الحج وحسب معايير ومواصفات السلامة والوقاية.

ووفق "واس" فإن نسبة استخدام من (20-30) حاجا لكل دورة مياه للاستهلاك العالي، وتعد هذه الحزمة الثالثة عشرة من المرحلة الأولى المحددة بناء على عدة معايير من ضمنها تقييم دورات المياه بالمشاعر المقدسة والجاهزية للبنية التحتية والأخذ كثافات الحجاج.

يأتي ذلك حرصاً على إعمار المشاعر المقدسة التي عهدت على تسخير الطاقات كافة لخدمة ضيوف الرحمن، ولما تصبو له برؤية طموحة لتطوير المشاعر المقدسة بحلة تنموية مستدامة وبيئة جاذبة لرحلة ميسرة وتجربة ثرية مفعمة بروح الضيافة.