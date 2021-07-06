اليوم السابع
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أكرم القصاص
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العراق: استهداف رتل للتحالف الدولى بعبوات ناسفة فى الأنبار

الثلاثاء، 06 يوليه 2021 03:20 م
العراق: استهداف رتل للتحالف الدولى بعبوات ناسفة فى الأنبار الأمن العراقى - صورة أرشيفية
أ ش أ

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أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء، باستهداف رتل تابع لقوات التحالف الدولي بعبوات ناسفة في محافظة الأنبار غربي البلاد. 
 
ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية عن المصدر قوله إن "ثلاث عبوات ناسفة استهدفت رتلاً تابعًا لقوات التحالف الدولي بالقرب من الصقلاوية في الأنبار"، مضيفًا أن "العملية لم تؤد لخسائر بشرية ولا إصابات، لكنها أحدثت ضررًا في إحدى إطارات الرتل".
 
وأعلن مصدر أمني، في وقت سابق، عن انفجار عبوة ناسفة أثناء عبور رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي خلال مروره بالقرب من تقاطع البطحاء في محافظة ذي قار، ولم يسفر عن وقوع إصابات.

العراق

الانبار

رتل عسكرى

ذى قار

الصقلاوية

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