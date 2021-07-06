اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 يوليه 2021 02:41 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الإعلام الأمنى العراقى: إحباط محاولة لتفجير أبراج الطاقة شمالى بغداد

الثلاثاء، 06 يوليه 2021 01:57 م
الإعلام الأمنى العراقى: إحباط محاولة لتفجير أبراج الطاقة شمالى بغداد الشرطة العراقية - صورة أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة لتفجير أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابية شمالي العاصمة بغداد .
 
وذكرت خلية الإعلام في بيان لها، حسبما نقلت قناة السومرية نيوز العراقية، أن "القوات الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد، ومن خلال عملية أمنية واسعة وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن القيادة ومفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية واستخبارات مكافحة الإرهاب وجهاز الأمن الوطني، تمكنت من احباط محاولة لتنظيم داعش الإرهابي لتفجير أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية".
 
وأضافت أن " العملية جاءت بعد رصد مجموعة مكونة من 3 إرهابيين بواسطة الكاميرات، وتم التعامل معهم حيث شرعت قوة أمنية لملاحقة العناصر الإرهابية لإلقاء القبض عليهم".

العراق

بغداد

أبراج الطاقة

داعش

الارهاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة