اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 07 يوليه 2021 04:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات بالتعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 783 جنيها

الثلاثاء، 06 يوليه 2021 10:00 م
أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات بالتعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 783 جنيها ذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سجلت أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء، هبوطا بقيمة 5 جنيهات، إذ سجل الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسي في السوق المصري 783 جنيهاً للجرام، بعد صعوده صباحاً لمستويات 788 جنيها، وجاء هبوط سعر الذهب عقب تراجع سعر أونصة الذهب لمستويات 1795 دولار مقابل 1808 دولار.
 
وسجلت أسعار الذهب اليوم عيار 18 سعر 671 جنيهًا، وعيار 21 سجل 783 جنيها، وعيار 24 سجل 895 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6264 جنيها.
 
ارتفاع الذهب اليوم صباحا جاء نتيجة هبوط الدولار وعائدات السندات عقب بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت متباينة لتهدئة مخاوف المستثمرين إزاء تشديد أبكر للسياسة النقدية مما ساعد المعدن الأصفر علي الارتفاع لتكسر حاجز 1800 دولار مرة أخرى، لكن تغيرات طرأت على سعر الدولار سببت هبوط سعر الذهب.

توقعات أسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب

سعر الأونصة الذهب

الذهب عيار 21

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أسعار الذهب والعملات اليوم الثلاثاء فى السعودية

الثلاثاء، 06 يوليه 2021 02:52 م

أسعار الذهب فى مصر ترتفع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 786 جنيها للجرام

الثلاثاء، 06 يوليه 2021 09:42 ص

أسعار الذهب عالميا بأعلى مستوياتها خلال 3 أسابيع.. المعدن النفيس يستغل تراجع الدولار وعوائد السندات ويعوض جزءا من خسائر الشهر الماضى.. وتوقعات بمزيد من الصعود الساعات القادمة.. وعيار 21 يسجل بمصر 786 جنيها

الثلاثاء، 06 يوليه 2021 10:30 ص

أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 6-7-2021

الثلاثاء، 06 يوليه 2021 01:30 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة