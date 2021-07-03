7 أطعمة "سوبر فوود" يجب أن تدرجها فى نظامك الغذائى.. تعزز مناعتك

كتبت مروة هريدى

من المؤكد أنه لا يوجد عنصر غذائي وحده يمكنه منع أي مرض أو تعزيز صحتك، ولكن هناك عناصر غذائية تحتوى على نسبة عالية من المغذيات، والتي تسمى أيضًا سوبرفوود، هذه المواد الغذائية صحية للغاية ومفيدة لعمل الجسم، وهناك 7 عناصر غذائية غنية بالمغذيات يجب تضمينها في نظامك الغذائي للوقاية من الأمراض وتعزيز صحتك، وفقًا لما ذكره موقع "Onlymyhealth".

1- الخضراوات الورقية الخضراء

هذه الخضروات الورقية تحتوي على حمض الفوليك والزنك والكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين C والألياف المضادة للالتهابات والأمراض المزمنة والسرطان، مثل السبانخ واللفت وغيرها.



التوت

2- التوت

يعتبر التوت من العناصر الغذائية المغذية للغاية والصحية التي لها خصائص مضادة للالتهابات، وكذلك مضادات الأكسدة، لذلك يعتبر مفيدا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي وتعزيز المناعة، حيث يحتوى التوت على فيتامينات ومعادن وألياف.

3- البيض

مصدر للبروتين كما أنه غني أيضًا بفيتامينات أ و ب، والكولين والسيلينيوم والحديد والفوسفور، ويمكن اعتباره من أصح الأطعمة التي يمكن تناولها، فهو غنى بمضادات الأكسدة، ويمكن أن يقلل تناوله من خطر الإصابة بمرض السكري.

4- الزبادي

الزبادي يقلل من مستويات الكوليسترول الضار ويساعد فى ضبط ضغط الدم ويحسن الهضم.

5- البقوليات

تعتبر البقوليات مفيدة جدًا لصحتنا ويجب تضمينها فى نظامك الغذائى مرة واحدة يوميًا، فهى غنية بالعناصر الغذائية مثل فيتامين ب والمعادن والبروتينات والألياف، كما أنها يمكنها إدارة مرض السكري وضغط الدم والتحكم في مستويات الكوليسترول الضار بالجسم، والحفاظ على وزن صحي لأنها تمنحك شعورًا بالشبع لفترة أطول.

6- الأفوكادو

هذه فاكهة ذات قيمة غذائية عالية يجب تناولها كثيرًا، الأفوكادو غني بالألياف والفيتامينات والمعادن والدهون الصحية، كما يقلل الأفوكادو أيضًا من خطر الإصابة بسكتات القلب وداء السكري ومتلازمة التمثيل الغذائي وأنواع معينة من السرطانات.



المكسرات

7- المكسرات والبذور

المكسرات والبذور مفيدة جدًا لصحة القلب، فهي غنية بالألياف والبروتين النباتي والدهون الصحية للقلب، كما أن لها خصائص مضادة للالتهابات والأكسدة والتي تمنع إصابتك بالإجهاد التأكسدي، مثل اللوز وعين الجمل والفستق والفول السوداني وبذور الشيا وبذور الكتان وغيرها.