اليوم السابع
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السبت، 03 يوليه 2021 06:02 م
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هتسترد ثمن السيارة الكهربائية نصر E70 خلال سنتين.. اقرأ التفاصيل

السبت، 03 يوليه 2021 05:20 م
هتسترد ثمن السيارة الكهربائية نصر E70 خلال سنتين.. اقرأ التفاصيل المهندس هانى الخولى مع الزميل عبد الحليم سالم
كتب عبد الحليم سالم - تصوير كريم عبد العزيز

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تعتبر السيارة الكهربائية نصر E70 من السيارات الموفرة التى تمثل عامل جذب للمستهلك، حيث يمكن للمستهلك استرداد ثمنها الذى يراوح من 300 لـ 400 ألف جنيه، فى غضون عامين  نتيجة التوفير فى الصيانة والتوفير فى الاستهلاك، فصيانة السيارة تمثل فقط 25% من صيانة السيارة العادية، كما أن كل شحنة وقود توفر أكثر من 100% من قيمة الوقود المستهلك.

وبشأن التفاصيل، كشف المهندس هانى الخولى، رئيس شركة النصر للسيارات، أنه تم اختيار السيارة نصرE70   تحديدا لكونها الأصلح حاليا، وتتميز بالهدوء التام، وثبات ومعدلات أمان، وتوفير مصاريف الصيانة، كما أنها سيارة متوسطة الحجم وتناسب العائلات المصرية.

أضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه بجانب أن السيارة الكهربائية توفر الصيانة، يمكن للمستهلك استرداد  قيمة السيارة خلال سنتين، لافتا أن صيانة العربية لا تمثل 25% من قيمة الصيانة للعربية العادية وغيرها،"ولو حسبت على 100 ألف في السنة هتجيب تمن العربية في سنتين".

أشار هانى الخولى أنه سيتم طرح 3 فئات الأولي مداها من 250 لـ 300 كيلو، والمتوسطة مدتها 400 كيلو، وأخيرا العالية مداها 500 كيلو في الشحنة الواحدة .

وحول سعر السيارة أوضح أنه بالنسبة لسعر العربية سيتراوح من 300 إلى 400 ألف جنيه، ومع انتشارها وارد أن  ينخفض  السعر كثيرا مع توطين الصناعة محليا، مشيرا أن السيارة افضل كثيرا من السارات التقليدية فيما يتعلق بقيمة استهلاك الوقود والطاقة وهذا أمر مهم للغاية ولدينا حسابات له، وأول توفير فرق استهلاك الشحنة مكان البنزين بمعنى وضع 40 أو 50 لتر بنزين يكلف من 380 لـ 420 جنيها، مقابل السيارة الكهرباء 160 جنيها فقط.

 

 

 


السيارة الكهربائية

نصر E70

هانى الخولى

القابضة المعدنية

قطاع الاعمال العام

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