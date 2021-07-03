فتح تراخيص البناء فى محافظات الجمهورية بالاشتراطات الجديدة.. غدا

كتب سيد الخلفاوى

تبدأ غدا المحافظات، استقبال طلبات تراخيص البناء الجديدة، مع تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة في جميع المراكز والمدن، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في إبريل الماضى، ببدء تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن التى تم اختيارها للتطبيق التجريبى بداية 1 مايو 2021، لمدة شهرين، على أن يبدأ التطبيق في باقي المدن المصرية بدايةً من 1 يوليو 2021.

ونظرًا لتعارض بداية تعميم الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة على المدن، والتي كان مقررًا لها الخميس 1 يوليو بسبب إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو، وإجازة المراكز التكنولوجية، فمن المقرر أن يتم التطبيق الفعلى غدا الأحد، الموافق 4 يوليو.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، أنها بدأت خلال الأيام الماضية، في تدريب رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات على آليات وطرق تطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة ومنظومة التراخيص الجديدة، وذلك من خلال دورات تدريبية في مركز التنمية المحلية بسقارة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تدريب 1400 متدرب من العاملين بالمراكز التكنولوجية والإدارة الهندسية والتخطيط العمرانى والجامعات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، من خلال تقسيمهم إلى مجموعات متعددة استمرت 13 يومًا، وتم التدريب على خطوات وشروط الحصول على تراخيص البناء الجديدة وفقًا للاشتراطات البنائية الجديدة، والتدريب على الإجابة عن أسئلة المواطنين المتعلقة بالمنظومة الجديدة، حتى يكونوا مؤهلين للتطبيق الفعلى وتعميم الاشتراطات البنائية المقرر لها الأحد المقبل.