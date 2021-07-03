علامات تحذيرية تدل على زيادة فرص الإصابة بالسكتة القلبية.. تعرف عليها

كتبت فاطمة خليل

السكتة القلبية هي واحدة من أكثر أمراض القلب شيوعًا والتي يمكن أن تهدد الحياة إذا لم يتم التعامل معها في الوقت المناسب، ويمكن أن تحدث لأي شخص، صغيرًا كان أم كبيرًا، لذا من الضروري أن نكون على دراية بعلامات التحذير للسكتة القلبية والتعامل معها فوراً بالذهاب للطوارئ بالمستشفى، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز علامات التحذير التي تدل على الإصابة بالسكتة القلبية، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

وتحدث السكتة القلبية عندما يتوقف القلب فجأة عن النبض، واأن نبضات قلبنا يتم التحكم فيها عن طريق النبضات الكهربائية، فعندما تغير هذه النبضات نمطها، يمكن أن تصبح ضربات القلب غير منتظمة، مما يؤدي إلى حالة من عدم انتظام ضربات القلب وعندما يتوقف إيقاع القلب، تحدث السكتة القلبية، مما يعني توقف ضربات القلب.

الفارق بين السكتة القلبية والنوبة القلبية



عندما يعاني الشخص من سكتة قلبية، فقد يعاني من أعراض مختلفة ومع ذلك يجب التفرقة بين السكتة القلبية والنوبة القلبية.

السكتة القلبية تبدأ عندما تكون ضربات القلب سريعة أو بطيئة للغاية، ويتوقف القلب عن ضخ الدم وهي حالة طارئة، على عكس النوبة القلبية التي تحدث بسبب نقص في إمدادات الدم.

علامتا التحذير للسكتة القلبية هما "نوبات فقدان الوعي" و "آلام الصدر المستمرة"، فإذا فقد المريض وعيه فجأة، فقد يكون ذلك أحد الأعراض المرتبطة بالسكتة القلبية لذلك قد يكون نبض القلب إما سريعًا جدًا أو بطيئًا.

ويوصى الأطباء بأن المرضى يشكون من آلام في الصدر مرارًا وتكرارًا، خاصة عند الراحة وليس الجهد بإجراء مخطط كهربية القلب على الفور، وإذا كان هناك انسداد، يجب إجراء تصوير الأوعية وفتح الانسداد، وهذا يقلل من خطر حدوث السكتة القلبية.

طرق الوقاية من السكتة القلبية على المدى الطويل



إذا كنت ترغب في تجنب أي فرص للإصابة بالسكتة القلبية، فمن المهم أن تحافظ على لياقتك وصحتك، تناول نظامًا غذائيًا صحياَ وقليل الدهون وقليل الكوليسترول والكربوهيدرات.

تجنب الأطعمة والمشروبات السكرية التي يمكن أن تؤدي إلى أوزان غير صحية وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

التزم النشاط البدني وممارسة الرياضة لما لذلك من أهمية قصوى، حيث يحافظ ذلك على لياقتك البدنية ويحميك من أي أمراض جسدية على المدى الطويل.

قم بتعديل عادات نمط حياتك، خاصة إذا كنت مدخنًا يمكن أن يزيد تدخين السجائر من مضاعفات أمراض القلب بالإضافة إلى ذلك ، يجب عليك البقاء على اتصال مع طبيبك وإجراء اختبارات منتظمة لمعرفة كل شيء عن صحة قلبك.