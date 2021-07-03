عاهل الأردن يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الكندى جهود محاربة الإرهاب

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بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الجمعة، هاتفيا، مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، وفق نهج شمولي، ومواصلة التصدي للفكر المتطرف وخطاب الكراهية.

واستعرض الجانبان- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)- العلاقات الثنائية، وسبل تطوير التعاون في المجالات كافة.

وأكد العاهل الأردني، مركزية القضية الفلسطينية، وأهمية ترجمة وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى هدنة ممتدة، تدفع باتجاه حل سياسي يحقق للفلسطينيين حقوقهم المشروعة، مشددا على ضرورة وقف جميع الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية.