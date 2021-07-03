صعود 11 قطاعًا بالبورصة المصرية خلال يونيو على رأسها "السياحة والترفيه"

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات شهر يونيو الماضي، إذ ارتفع 11 قطاعًا على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 14.2%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 8.3%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 8.2%، ثم قطاع العقارات بنسبة 7.1%، ثم قطاعي خدمات النقل والشحن والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 6.9%، وصعد قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 3.2%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.6%، ثم قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 2%، ثم قطاعي البنوك ومواد البناء بنسبة 2%.

فيما تراجع قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 11%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 9.6%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 5.1%، ثم قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 2.3%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.9%، وأخيرًا قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.5%.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 10256.62 نقطة، خلال جلسات شهر يونيو، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 2323.01 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.96% مغلقًا عند مستوى 3278.77 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 0.31% مغلقًا عند مستوى 12813.25 نقطة، وصعد مؤشر التميز في ثاني أسبوع تداول بنسبة 11.64% ليغلق عند مستوى 2406.22 نقطة.

وصعد رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 11.5 مليار جنيه خلال جلسات شهر يونيو، ليغلق عند مستوى 667.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.7%، وقفز رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 336.5 مليار جنيه إلى 357.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 6.1%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 111.9 مليار جنيه إلى 115.3 مليار جنيه بنسبة نمو 3.1%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 448.3 مليار جنيه إلى 472.4 مليار جنيه بنسبة نمو 5.4%، وزاد رأس المال السوقي لـبورصة النيل من 1.1 مليار جنيه إلى 1.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 16.4%.