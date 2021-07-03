شركات التأمين تسدد 9.3 مليار جنيه تعويضات خلال 5 شهور.. و19.8 مليار أقساط

كتب هانى الحوتى

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية ، عن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2021 وبلغت 19.8 مليار جنيه مقابل 15.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 30.4%، موزعة بين الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغت 8.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2021 مقابل 6.2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2020 بنسبة نمو 39.4%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 11.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2021 مقابل 8.96 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 24.1%.

وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 9.3 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2021 مقابل 6.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 38.1%، ووزعت بين التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 4.4 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2021 مقابل 3.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2020 بنسبة نمو 29.1%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 4.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2021 مقابل 3.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 47.4%.

وبلغ إجمالي قيمة أقساط للتأمين التجاري والتكافلي 19.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من العام الجاري مقابل 15.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 30.4%، موزعة بين 18.1 مليار جنيه أقساط للتأمين التجاري خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2021 مقارنة بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 45.6%، و1.7 مليار جنيه أقساط التأمين التكافلي مقابل 2.8 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بنسبة انخفاض 38.7%.

وبلغ إجمالي قيمة التعويضات المسددة لعملاء للتأمين التجاري والتكافلي 9.3 مليار جنيه خلال أول 5 شهور من العام الجاري مقابل 6.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 38.1%، موزعة بين 8.3 مليار جنيه قيمة التعويضات المسددة للتأمين التجاري مقابل 6.1 مليار جنيه بنسبة نمو 37%، و 952.7 مليون جنيه قيمة التعويضات المسددة للتأمين التكافلي مقابل 637.7 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو 49.4%.