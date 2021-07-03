سعر الدينار الكويتى فى مصر اليوم السبت 3-7-2021

كتب – إسلام سعيد

ينشر "اليوم السابع" سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 3-7-2021، فى في السوق المصرفي ، وذلك بالتزامن مع الأجازة الأسبوعية في الأسواق وتوقف التداول يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلى يسجل 49.14 جنيه للشراء، و52.17 جنيه للبيع، وفى بنك "الاسكندرية " سجل 48.31 جنيه للشراء و52.18 جنيه للبيع، كما سجل فى البنك المركزى المصرى 51.83 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع، وذلك لتعطيل العمل البنوك العاملة فى السوق المحلية نظراً لعدم وجود تعاملات بالبنوك بأيام العطلة الرسمية يومى الجمعة والسبت.

وفى سياق متصل، استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم، أمام الجنيه المصرى، حيث ثبت سعره في البنك المركزى المصرى، والبنك الاهلى وبنك مصر عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وفيما يلي أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى



51.83 جنيه للشراء.

52.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى



49.14 جنيه للشراء.

52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر





49.15 جنيه للشراء.

52.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس



51.91 جنيه للشراء.

52.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib



49.05 جنيه للشراء.

52.30 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية



48.31 جنيه للشراء.

52.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى



48.51 جنيه للشراء.

52.20 جنيه للبيع.