سعر الدرهم الإماراتى فى مصر اليوم السبت 3-7-2021

كتب – إسلام سعيد

ننشر سعر الدرهم الإماراتى اليوم السبت 3-7-2021، أمام الجنيه المصرى فى السوق المصرفى، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية فى الأسواق وتوقف التداول على العملات فى البنوك.

استقر سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى، والبنك الأهلى وبنك مصر عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وذلك لتعطيل العمل البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، وتزامنًا مع أجازة ذكرى ثورة 30 يونيو 2021.

وذكر البنك المركزى المصرى، أن عودة العمل بالبنوك سيكون صباح غداً الأحد 4 يوليو 2021.

وفى سياق متصل استقر سعر الريال السعودى اليوم، أمام الجنيه المصرى، ليثبت فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى سجل 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.



ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.



وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى



4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى



4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى



4.25 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية



4.24 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر



4.25 جنيه للشراء.

4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

4.22 جنيه للشراء.

4.28 جنيه للبيع.