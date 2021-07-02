اليوم السابع
Ads
الجمعة، 02 يوليه 2021 01:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة

الجمعة، 02 يوليه 2021 11:16 ص
سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة درهم إماراتى
كتبت: سماح حمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم الجمعة الموافق 2-7-2021، أمام الجنيه المصرى، وثبت سعره في البنك المركزى المصرى، والبنك الاهلى وبنك مصر عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وذلك لتعطيل العمل البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، وتزامنًا مع أجازة ذكري ثورة 30 يونيو 2021.
 
وذكر البنك المركزى المصرى، أن عودة العمل بالبنوك سيكون صباح يوم الأحد 4 يوليو 2021.
 
وفى سياق متصل استقر سعر الريال السعودى اليوم، أمام الجنيه المصرى، ليثبت في البنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى سجل 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالي:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

4.25 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

4.25 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

4.25 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

4.24 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

4.25 جنيه للشراء.
 
4.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الاستثمار العربى

4.22 جنيه للشراء.
 
4.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتى

سعر الدرهم الاماراتى اليوم

أسعار الدرهم الاماراتى

سعر الدرهم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة