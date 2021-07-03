اليوم السابع
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رفع العلم المصرى على 47 قطعة بحرية تمهيداً بدخولها الخدمة بالقوات المسلحة

السبت، 03 يوليه 2021 11:41 ص
رفع العلم المصرى على 47 قطعة بحرية تمهيداً بدخولها الخدمة بالقوات المسلحة علم مصر - أرشيفية
كتب زكى القاضى

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يرفع اليوم السبت، الرئيس عبد الفتاح السيسى، العلم المصرى على 47 قطعة بحرية، ايذانا بدخولها الخدمة فى القوات المسلحة.
 
وتتضمن القطع البحرية الجديدة لنشات صواريخ وفرقاطات وغواصات، وعدد من القطع البحرية الآخرى.
 
ويشهد  الرئيس السيسي، افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب، وهي قاعدة عسكرية تتوافق مع كود القواعد العسكرية البحرية العالمي.
 
وتعد القاعدة نطاق عسكري متكامل يشكل قاعدة انطلاق لحماية مقدرات الأمة المصرية على طول الاتجاهين الاستراتيجيين الشمالي والغربي، والي سينفذ بها المناورة «قادر 2021».
 
 

قاعده ٣ يوليو

قاعده جرجوب

قاعده ٣ يوليو البحرية

السيسى

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