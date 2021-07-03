تونس تطعم مليون و881 ألفا و65 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا حتى الخميس

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ذكرت وزارة الصحة التونسية، أن مليونا و881 ألفا و65 شخصا تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى الخميس، وهو اليوم الـ(111) من الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس التاجي.

وأوضحت الوزارة - بحسب بيان على الصفحة الرسمية، امس الجمعة أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم أمس الخميس بالجرعة الأولى بلغ 26 ألفا و831 شخصا، وذلك في مختلف مراكز التلقيح المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية.

وذكرت الوزارة، أن العدد الإجمالي للذين تم تطعيمهم بالجرعة الثانية من اللقاح بلغ حتى أمس 566 ألفا و111 شخصا.

وأضاف البيان، أن إجمالي عدد الذين قاموا بالتسجيل على منظومة "إيفاكس" التونسية للتطعيم ضد فيروس كورونا بلغ حتى أمس 2 مليون و945 ألفا و225 شخصا.

وجددت وزارة الصحة دعوتها لكافة المواطنين والمواطنات الراغبين في تلقي التطعيم إلى التسجيل على منظومة "إيفاكس".